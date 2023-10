La Juventus cerca un difensore sul mercato in vista della prossima stagione. In questo senso si raffredda che porta al 28enne spagnolo Mario Hermoso dell'Atletico Madrid. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Giuntoli ha messo gli occhi sul 23enne portoghese Tiago Djalò, in scadenza di contratto a giugno con il Lille. L'ex milanista viene seguito con interesse pure dall'Inter, che aveva pensato a lui per il dopo Skriniar prima del grave infortunio al ginocchio che lo ha fermato quest'anno.