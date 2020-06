Problema terzini per la Juve: per la prossima partita, nella quale non ci saranno De Sciglio, Danilo e Alex Sandro, e - soprattutto - per il prossimo anno. Per questo, l'esterno sinistro del Psg Thomas Meunier era entrato nel mirino dei bianconeri che a fine stagione avrebbero potuto prenderlo a zero. Niente da fare però, perché il giocatore ha già trovato l'accordo con il Borussia Dortmund. A riportarlo è la Bild, secondo la quale il terzino belga sarebbe pronto a sbarcare in Bundesliga.