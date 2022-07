A lungo nel mirino dei club italiani, ma ormai sempre piùpensava di capitalizzare il rendimento dell’ultima stagione, coronata dalla vittoria da protagonista dell’Europa League, col trasferimento in un campionato più importante e i contatti con Inter e Juventus - prima ancora con la Lazio già nella passata estate - sembravano poter assecondare le ambizioni del nazionale serbo. Che soprattutto nelle ultime settimane- Le problematiche incontrate dal ds juventino Cherubini a sbloccare alcune cessioni strategiche per alimentare la liquidità per i colpi in entrata e la distanza tra domanda e offerta mai colmata per Kostic ha fatto sì che- in assenza di nuovi concreti segnali in uscita -che, secondo quanto riferisce il canale tedesco Sport1, pa stagione.- La medesima forte riferisce che gli agenti di Kostic hanno mostrato un forte gradimento di fronte alla proposta dell’Eintracht e l’orientamento del giocatore è di accettarla.dopo le ufficialità a costo zero di Pogba e Di Maria,per le settimane a venire. Provare a definire la cessione di De Ligt, con la quale finanziare l’acquisto di un suo sostituto e di un altro colpo a centrocampo; l’arrivo di un nuovo esterno, in attesa del pieno recupero di Chiesa, per il momento passa in secondo piano.