Nel corso di un'intervista a GQ, David Alaba pare aver chiuso le porte a un possibile approdo alla Juve: "A Monaco sto bene, sono concentrato sul Bayern. Allo stesso tempo posso pensare a una nuova sfda, che potrebbe concretizzarsi in futuro. Al momento non ci penso, non so quale sarà il mio futuro, tutto può accadere. Può essere un'avventura in MLS, un ritorno in Austria o restare al Bayern Monaco".