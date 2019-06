Finora ha vinto senza badare troppo alla forma, con il cambio in panchina e l’arrivo di Sarri la Juventus cambierà filosofia, privilegiando il gioco elegante, avendo sempre la vittoria come unico obiettivo. Il cambio di filosofia della Juve non ha provocato scossoni sul tabellone delle scommesse, anzi. I bianconeri, secondo gli analisti 888sport.it, restano di gran lunga i favoriti per un altro trionfo in Serie A: l’allungo a nove titoli consecutivi è dato a 1,50 appena. Il cambiamento ha riguardato piuttosto le altre: nel ruolo di "anti-Juve", riporta Agipronews, i trader mettono l’Inter, rilanciata dall’arrivo di Conte e data a 6,00 come prima inseguitrice. A 7,00 il Napoli, quota che potrebbe scendere in caso gli azzurri chiudano i grandi colpi sul mercato di cui si parla negli ultimi giorni (James Rodirguez su tutti). Il gap, per le altre, è profondissimo: a 26,00 il Milan, dove Giampaolo dovrà rodare bene i meccanismi prima di essere competitivo, a 26,00 anche la Roma, traumatizzata dalle polemiche successive al secondo addio di Totti, mentre l’exploit dell’Atalanta viaggia a 51,00.