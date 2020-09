Secondo il Corriere della Sera, giovedì 17 settembre Luis Suarez sosterrà l’esame tanto atteso. Sarà quello il giorno in cui il centravanti avrà l’esame di italiano per ottenere il passaporto italiano, necessario per firmare con i bianconeri. L’esame si terrà alle ore 10:00 a Perugia, e rappresenterebbe l’ultimo ostacolo per il trasferimento a Torino del bomber classe 1987 della nazionale uruguaiana, che avrebbe già un accordo con la Juve aspettando l’ok per lasciare il Barça per il quotidiano.