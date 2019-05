Si avvicina il momento fatidico della decisione del nuovo allenatore che guiderà la Juventus a partire dalla prossima stagione e il titolo in Borsa del club bianconero torna ad essere oggetto di forti oscillazioni. Nella giornata di oggi, si è registrato infatti un incremento del valore delle azione del 5,11%, passando dall'1,4575 per azione di ieri ai 1,5320 di oggi. La conferma di una tendenza positiva, visto che da inizio anno il titolo Juve è cresciuto del 44%, negli ultimi dodici mesi addirittura del 145%.



In attesa che siano sciolte le riserve, tra la candidatura sempre più forte di Maurizio Sarri, quella non da scartare di Mauricio Pochettino e la suggestione Guardiola, la Juve ha già parecchi motivi per sorridere.