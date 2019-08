. Sì, perché l'operazione di scambio trapuò davvero concludersi presto. Non siamo ancora alla chiusura e all'accordo definitivo; la trattativa però procede bene anche nei contatti di oggi,dei due terzini che comporranno l'operazione.- In queste ore, intanto,sul contratto: il brasiliano ha ancora 3 anni con il Manchester City per 5 milioni (bonus compresi) a stagione, la Juve gli offre più anni di contratto a cifre leggermente inferiori., non era un passaggio scontato dopo che il giocatore non aveva gradito il 'rifiuto' della Juve che aveva rallentato mesi fa di fronte all'ipotesi di prenderlo., nell'incontro inglese però dovranno accordarsi Juventus e, a metà strada si può trovare la soluzione ma non siamo ancora al traguardo. Di certo, aumenta l'ottimismo. Il problema sono i tempi tecnici ristretti, la Juve e il Man City ci lavoreranno tra domani e lunedì. Per uno scambio che si può fare. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com