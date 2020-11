Sami Khedira sta trovando un accordo con la Juventus per uscire dal contratto entro il 31 dicembre, per poi raggiungere Carlo Ancelotti nella sponda blu di Liverpool. Come scrive Tuttosport, il tedesco vuole fortemente la Premier e l'Everton, prima però deve parlare con i bianconeri: la Vecchia Signora conta di poter risparmiare 5 milioni di euro circa dall'addio dell'ex Real Madrid.