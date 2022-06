Il sogno è Kalidou Koulibaly del Napoli, ma la Juve ha l'obbligo di restare vigile anche sulle alternative. Secondo Tuttosport, per il post Chiellini resta viva in casa bianconera la pista Gabriel, 24enne dell'Arsenal sul quale Federico Cherubini ha preso informazioni nella sua recente missione a Londra: 40 milioni di euro la cifra richiesta dai Gunners, ai quali la Signora conta di poter cedere Arthur, già sondato a gennaio. Tra le opzioni in lista anche Josko Gvardiol, 20enne del Lipsia, così come Nikola Milenkovic e Igor della Fiorentina.