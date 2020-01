Marko Pjaca è sempre più vicino al trasferimento al Cagliari. Dopo il ritorno in campo in Coppa Italia nel match contro l’Udinese valido per gli ottavi di finale, il croato è pronto a lasciare la Juventus nelle prossime ore. I due club si sono aggiornati proprio in giornata e hanno raggiunto l’intesa totale sulla formula e le cifre.



TUTTI I DETTAGLI - Per il prestito il Cagliari pagherà 1 milione di euro, ma non è tutto: le società hanno trovato l’accordo anche sul diritto di riscatto, fissato a 12 milioni. Restano solo pochi dettagli da risolvere tra l’agente del croato e il Cagliari, prima del sì finale. La notizia di giornata è l'intesa totale tra i club, non per un prestito secco ma per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Una chance importante di rilancio per il croato, che in questa finestra di mercato aveva già rifiutato altre proposte (tra cui quella della Dinamo Zagabria). La trattativa è in chiusura, Maran aspetta Pjaca.