Il Chelsea è disposto ad ascoltare eventuali offerte per Conor Gallagher e uno dei club interessati al centrocampista è il Tottenham, che aveva provato a prenderlo già in estate. Un nome chiave può essere quello di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista in uscita dal Tottenham che potrebbe interessare al Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sports News, la Juventus è una delle squadre che guarda con attenzione al danese, ma lo scambio con Gallagher è un'ipotesi da non scartare.