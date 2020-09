Non solo centrocampo e attacco, la Juventus dovrà operare anche per rinforzare le corsie laterali della difesa. Un nome sul taccuino del direttore dell’area tecnica Fabio Paratici è quello di Robin Gosens, uno dei migliori se non il migliore nel suo ruolo in Serie A. C’è un fattore che però complica la strada per l’obiettivo tedesco. Infatti, l’Atalanta sarebbe ad un passo dal cedere Castagne al Leicester per 25 milioni di euro. Via un terzino dunque, cosa che porterà Gasperini a tenersi stretto i suoi due titolari Gosens e Hateboer.