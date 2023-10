Il Nizza si difende in vista della possibile cessione di Khephren Thuram. Il centrocampista francese ha un contratto in scadenza a giugno 2025. Tuttavia, il club intende rinnovare il suo contratto per garantirsi una posizione di forza nelle trattative future. L'obiettivo del Nizza sembra essere quello di massimizzare il valore di Thuram prima di valutare eventuali opzioni di trasferimento, con la Juventus che rimane attenta osservatrice della situazione. Lo riporta L'Equipé.