La Juventus si prepara a salutare in queste ore Andrea Favilli, attaccante classe '97 appena ricomprato dall'Ascoli. Già bianconero in passato, Marotta e Paratici hanno ripreso Favili a giugno scorso pagandolo 7,5 milioni di euro come da accordi per il riacquisto dopo una buona esperienza in Serie B; tra tante richieste, dal Chievo all'Udinese passando per la Sampdoria, si è portato in prima fila il Genoa negli ultimi giorni. Non senza possibili sorprese.



INSERIMENTI E FIRME - Nelle scorse ore infatti il Porto tramite la propria dirigenza ha provato a rilanciare con la Juventus senza trovare un accordo definitivo. Questione anche di rispetto, la Juve ha dato la sua parola al Genoa: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, infatti, Favilli è promesso sposo del Grifone e già in queste ore si conta di definire tutto. Sarà un accordo a titolo definitivo con clausola di riacquisto in favore della Juve, Favilli è atteso da un contratto fino al 2023 col Genoa di Ballardini che lo aspetta a meno di altre sorprese non previste, anzi. Le firme sono vicinissime, da completare le cifre (oltre 10 milioni) per poi mettere nero su bianco. Favilli è pronto, il Genoa lo aspetta...