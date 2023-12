La Juventus perde per infortunio Alex Sandro. Il difensore brasiliano partito dal primo minuto nella sfida contro il Frosinone si è accasciato a terra al minuto 25 accusando un nuovo problema muscolare.



Si tratta di uno stop ai flessori della coscia destra con Allegri costretto immediatamente al cambio e a mandare in campo il grande ex della gara, Federico Gatti