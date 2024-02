Juve, si ferma anche McKennie: problema alla spalla

Non solo Adrien Rabiot. La Juventus perde per infortunio anche Weston McKennie. Il centrocampista americano dopo un suo errore in impostazione è volato in copertura fermando Kaio Jorge praticamente a tu per tu con Szczesny. Nel corso dell'intervento, però il jolly americano ha rimediato un colpo che l'ha costretto al cambio.



PROBLEMA ALLA SPALLA - McKennie entrando in scivolata ha sì fermato l'ex-compagno in bianconero, ma ha anche subito un forte colpo alla spalla, una torsione innaturale che ha provato un forte dolore. Immediata la richiesta del cambio al minuto 86' con Allegri che ha scelto Iling Junior al suo posto.



CHE GARE PUO' SALTARE - Il problema a McKennie, così come quello di Rabiot, arriva nel momento peggiore per la società bianconera, dato che il calendario che si propsetta nel mese di marzo è di quelli proibitivi a parte dal 3 marzo e alla prossima gara di campionato in trasferta contro il Napoli e a cui seguirà la gara casalinga contro l'Atalanta.