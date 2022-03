Bernardeschi, Dybala e Rugani hanno ripreso a lavorare parzialmente col resto del gruppo nella seduta di allenamento svolta alla Continassa il giorno dopo il preziosissimo successo di misura sul campo della Fiorentina, nell'andata della semifinale di Coppa Italia. I tre calciatori, reduci tutti quanti da problemi di natura muscolare, corrono dunque verso il recupero in vista della sfida delle 18 di domenica contro lo Spezia: se i primi due hanno qualche chance di essere presi in considerazione da Allegri per un impiego dal primo minuto, Rugani ha speranze soltanto per accomodarsi in panchina.



SI FERMA BONUCCI - Pochissime le possibilità invece di riavere in mezzo al campo Denis Zakaria, vittima di una lesione di basso grado contro l'Empoli, nulle quelle per Giorgio Chiellini, ancora ai box. Agli assenti certi si aggiunge pure Leonardo Bonucci, che ha svolto gli esami medici del caso per un fastidio al polpaccio e che hanno rivelato un'elongazione al muscolo soleo che dovrà essere rivalutato tra 7 giorni: per il centrale della Nazionale - così come per l'altro lungodegente Alex Sandro - è una corsa contro il tempo in vista di Juve-Villarreal del prossimo 16 marzo.