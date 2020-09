Primo infortunio in casa Italia. Dopo gli acciacchi di ieri di Meret e Insigne ("traumi contusivi che non destano preoccupazione, come da comunicato FIGC), oggi si è fermato Federico Bernardeschi. L'esterno della Juve, infatti, ha subito un risentimento muscolare ed è stato costretto ad abbandonare il ritiro di Coverciano, saltando così le sfide di Nations League contro Bosnia e Olanda. Bernardeschi tornerà ora a Torino, dove proseguirà con le terapie.