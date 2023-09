e. È questo che gli ha impedito di terminare in gruppo l'allenamento lasciando così il posto nell'undici titolare a Mattia Zaccagni, è questo che ha convinto lo staff medico azzurro in sinergia con quello bianconero a rimandarlo a Torino. Forse non solo a scopo precauzionale.Quanto basta per tirare un sospiro di sollievo, non per sottovalutare la situazione. Prima di tutto quindi nuovi controlli, poi la definizione finale del problema muscolare, la cui entità stabilirà poi i tempi di recupero e il percorso necessario per metterselo alle spalle. Senza scivolare nell'equivoco di facili e spesso sbagliati pronostici, considerando come Chiesa sia stato già escluso anche dal secondo match in programma martedì sera a San Siro, anche la partita di sabato pomeriggio tra Juve e Lazio può essere definita a rischio per quel che riguarda l'attaccante bianconero. Anche per lui d'altronde vale la regola della massima prudenza in casa Juve, sarà così per tutti e per tutta la stagione, con una rosa numerosa e senza coppe infatti non sarà necessario forzare in nessun caso, a maggior ragione in questa fase iniziale., fin qui utilizzato solo a partita in corso e come primo cambio per l'attacco bianconero. Poi dipenderà anche in che condizioni tornerà pure lui dalle fatiche della Nazionale, già titolare giovedì sera con la Polonia e atteso alla Continassa prima di altri avendo la seconda partita in programma domenica sera.