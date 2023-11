Brutte notizie per Massimiliano Allegri e per la Juventus, in vista del derby d'Italia con l'Inter in programma domenica sera all'Allianz Stadium. I bianconeri infatti perdono nuovamente per infortunio Timothy Weah. L'esterno americano, che era vicino al rientro dopo un infortunio, ha accusato un nuovo problema muscolare, che lo terrà lontano dal terreno di gioco per altre due settimane circa. Il classe 2000 ex Lille è stato sottosposto ad accertamenti che hanno riscontrato il guaio muscolare, che sarebbe legato al precedente infortunio.



L'ultima presenza di Weah con la maglia della Juve è quella del 28 ottobre contro il Verona. In seguito, il numero 22 bianconero ha saltato per infortunio i match con Fiorentina e Cagliari. Il bilancio della prima stagione di Weah a Torino per ora è di 10 presenze (411 minuti giocati) e un assist.