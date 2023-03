Si ferma, che lo costringerà a non prendere parte all'impegno di domani con il Montenegro, match valido per le qualificazioni a Euro 2024.- Ad annunciarlo è stato, ct della nazionale serba, nella conferenza stampa alla vigilia dell'incontro: "Brutte notizie per noi, ha lasciato la squadra ieri.. Non c'era bisogno di correre rischi e la decisione è stata per lui di tornare al club. Non sarà in gruppo per la partita di domani. Gli infortuni sono parte integrante e non c'è niente di peggio per un allenatore, e in Qatar abbiamo visto quanti problemi provoca. Tuttavia, fa parte del calcio e dobbiamo trovare un modo per superarlo. Mi aspetto che i giocatori siano responsabili, giochino al meglio e raggiungano l'obiettivo. A questo proposito, credo che non ci saranno problemi perché questo gruppo è insieme da due anni e si conoscono tutti, i principi del gioco e le idee che vogliamo realizzare. Per quanto riguarda questo, non dovrebbero esserci problemi in senso tattico".- Kostic torna quindi a Torino e si attendono nuovi controlli per stabilire se vi siano problemi o se si sia trattato di una semplice scelta preventiva per evitare di aggravare la situazione. Massima prudenza, anche perché al rientro dalla sosta per le nazionali la Juve di Allegri avrà di fronte un tour de force ad aprile: Verona, Lazio, Sassuolo, Napoli e Bologna in Serie A, intervallati dal doppio impegno nelle semifinali di Coppa Italia con l'Inter e dal doppio confronto con lo Sporting nei quarti di Europa League.