Non era neanche in panchina Weston McKennie nella gara giocata stanotte dagli Stati Uniti che hanno perso 0-1 contro Panama nelle qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. Il ct americano Berhalter ha deciso di lasciare a riposo il centrocampista della Juventus per un risentimento muscolare alla coscia destra.



NESSUNA LESIONE - Non dovrebbero esserci problemi però per la gara che i bianconeri giocheranno domenica sera contro la Roma e anzi, McKennie dovrebbe essere a disposizione del ct già per la prossima partita della nazionale: gli esami ai quali si è sottoposto non hanno evidenziato lesioni e il giocatore è già in Ohio dove dovrebbe partire titolare contro la Costa Rica nella nottre tra mercoledì e giovedì.