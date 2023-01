Infortunio per Arkadiusz Milik nel finale di Juventus-Monza. A cambi esauriti per i bianconeri, l'attaccante polacco ha accusato un problema alla coscia sinistra e si è fermato, lo staff medico lo ha soccorso con una vistosa fasciatura. Dopo una colloquio con Allegri, Arek non ha ripreso il gioco e ha abbandonato il terreno di gioco.