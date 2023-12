Al 69' minuto di Juve-Napoli, problemi fisici per Dusan Vlahovic: l'attaccante bianconero è rimasto a terra dopo un contrasto in area con Juan Jesus, la palla fuori portata. Il serbo non si è rialzato durante l'azione successiva degli azzurri, quindi Allegri l'ha richiamato in panchina inserendo Milik al suo posto. Si attendono novità sulle condizioni di Vlahovic, che comunque è uscito sulle sue gambe.



Le prime sensazioni, secondo quel che riporta Dazn da bordo campo, non sono negative: potrebbe trattarsi semplicemente di cambi.