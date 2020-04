La Juve pensa al presente ma anche al futuro. E uno dei reparti che potrebbe subire maggiori modifiche è il centrocampo, con diversi elementi possibili partenti, e altrettanti che potrebbero essere acquistati. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport per la mediana la Juve segue, oltre Sandro Tonali, regista del Brescia, sempre il preferito nonostante il prezzo alto, anche Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, scuola Milan. Per convincere i neroverdi Paratici ha in mente un piano, e quindi potrebbe inserire nell’affare giovani come Nicolussi Caviglia, Portanova, Wesley e Dragusin.