La Juventus, dopo i tanti botti di mercato, guarda in casa e lavora al rinnovo di Miralem Pjanic, secondo la Gazzetta dello Sport. Marotta e Paratici, oltre ad Allegri, lo ritengono fondamentale e per allontanare gli interessi del PSG e delle big inglesi stanno pensando ad un prolungamento con ingaggio alzato a 6-6,5 milioni. Un'eventuale cessione potrebbe diventare un'ipotesi su cui ragionare solo in caso di arrivo di offerte da almeno 100 milioni.