Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Juventus sta puntando ad ottenere dal mercato 400 milioni di euro di tesoretto. Come? Con le cessioni di tanti degli attuali giocatori in rosa a partire da Douglas Costa (valutato 50), passando per Higuain (36), Mandzukic (25), ma anche Kean (40) e Cancelo (60) e uno fra Rugani e Demiral (40) oltre a Perin (15) e soprattutto Dybala (valutato oltre 100 milioni). Insomma esuberi importanti per cui i bianconeri si preparano a fare cassa.