Mateo Kovacic è entrato a più riprese nel mirino della Juventus e, con Max Allegri come suo massimo estimatore, era già stato identificato negli scorsi mesi come possibile erede di Miralem Pjanic . Adesso le sirene sul bosniaco sono tornate a risuonare, con il Chelsea in pole position tra i club interessati a lui. Ecco che allora il nome di Kovacic, in uscita dal Real Madrid, potrebbe tornare di moda in casa Juve. Lo riporta ilBiancoNero.com.