Rodrigo Bentancur sta scalando le gerarchie della Juve. Maurizio Sarri lo vede da regista, dove sta scavalcando Pjanic. Per il presente e anche per il futuro, visto che il bosniaco potrebbe partire. Secondo il Corriere di Torino, in questi giorni Sarri sta provando entrambi come registi, ma l'uruguaiano parte in leggero vantaggio per la ripresa. C'è anche l'ipotesi con tutti e due in campo, in questo caso Bentancur fa la mezzala.