"Quando sei calciatore fai fatica a pensare al dopo. Anche per via degli infortuni ho deciso di smettere a giugno, sto iniziando un percorso capendo cosa mi piace fare". Con queste parole Andrea Barzagli ha annunciato il suo addio al calcio al termine della stagione. Arrivato a Torino nel gennaio del 2011, è diventato una delle leggende del club bianconero vincendo 15 trofei (per il sedicesimo, l'ottavo scudetto consecutivo, manca appena un punto). Quando firmò, otto anni fa,