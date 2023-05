Buone notizie in casa Juventus in vista della partita di domenica sera contro il Milan, che può tenere aperto il discorso quarto posto per la formazione di Allegri anche dopo la penalizzazione di 10 punti in classifica arrivata nella giornata di lunedì dalla Corte di Appello Federale. Nella seduta mattutina di allenamento si è rivisto in gruppo, seppur parzialmente, capitan Leonardo Bonucci, assente dalla partita contro il Siviglia dell'11 maggio scorso per un infortunio muscolare.



Bonucci dovrebbe essere recuperato per la partita di domenica, alla pari di Danilo e Cuadrado che torneranno a totale disposizione dopo aver scontato una giornata di squalifica ad Empoli. Nell'allenamento odierno, la Juve ha lavorato prevalentemente su situazioni di possesso palla, per poi concludere la seduta con la partitella.