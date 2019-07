Marko Pjaca ci riprova. Ancora una volta. L'attaccante croato è di sicuro uno dei giocatori più sfortunati degli ultimi anni: una parabola negativa iniziata fin dal suo arrivo alla Juve nell'estate del 2016. Un trasferimento importante, con il club bianconero che ha dimostrato di credere ciecamente nelle qualità di Pjaca, strappato a Milan e Borussia Dortmund anche grazie alla sua forte volontà di raggiungere Torino. Solo che non è andata esattamente come sperato: subito un primo infortunio al perone che lo ha tenuto fuori tra ottobre e dicembre nel 2016, poi le incomprensioni tattiche con Max Allegri e infine la rottura del legamento crociato a marzo 2017. C'è voluto quasi un anno prima di ritrovarlo in campo, a gennaio 2018 il passaggio in prestito allo Schalke (non senza qualche tensione con i bianconeri) e in estate quello alla Fiorentina. In viola più bassi che alti, a marzo una nuova rottura del legamento crociato lo ha costretto a chiudere prima del tempo la stagione che doveva essere quella del rilancio. E ora Pjaca ci riprova. Lontano dalla Juve.



IL PUNTO – Obiettivo primario è recuperare nel migliore dei modi dall'ennesimo grave infortunio. Per questo Pjaca è stato uno dei primi a riprendere la preparazione a Torino, tra Continassa e J Medical. Sarà un percorso lungo e delicato, che complica inevitabilmente la sua posizione sul mercato. O per certi versi la semplifica, l'ipotesi del prestito sembra l'unica percorribile in questo momento. Perché a due anni dalla scadenza del contratto e reduce da tre stagioni tanto complicate, la valutazione del croato è inevitabilmente scivolata al di sotto di quei 20 milioni ancora richiesti la scorsa estate: l'accordo con la Fiorentina, infatti, prevedeva un diritto di riscatto a quota 20 dopo i 2 milioni previsti dal prestito. Accordo sfumato, come noto. Prima di tutto dunque Pjaca dovrà recuperare la giusta condizione e ritrovare quella fiducia smarrita da tempo, aspettando la proposta giusta. Il suo agente Marko Naletilic è al lavoro in tal senso, per il momento il club che si è dimostrato maggiormente convinto è il Verona neopromosso in serie A. Un sondaggio concreto, aspettando che anche altre società si facciano sotto, mentre anche Sassuolo e Udinese studiano la propria mossa. Pjaca ci pensa, senza fretta. E intanto lavora alla Continassa: la voglia non gli è mai mancata, ora serve solo un po' di fortuna in più.