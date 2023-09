è tornato a farsi vedere e lo ha fatto per la prima volta dopo la positività al doping, postando una. Se sul suo futuro la situazione appare ancora nebulosa, sulla suaci sono meno dubbi. Il francese si allena nella speranza di poter tornare a farlo insieme ai compagni, ma è appeso al filo delle ormaipresso il laboratorio dell'Acqua Acetosa a Roma. Lui aspetta, ma la Juve aspetterà lui? I bianconeri - consci della situazione del numero 10 - studiano. Per dare ad Allegri e alla futura Juve una pedina in più, non tanto a livello numerico viste le poche competizioni da giocare, ma principalmente per far fare ai bianconeri il salto di qualità che Paul non ha potuto garantire. Ecco le parole di Giuntoli su Pogba a La Repubblica:Irritazione per come si è gestito dal suo ritorno? Penso solo a quanto ci manca in campo, non ci piangiamo addosso e guardiamo avanti.Tra i nomi più attenzionati dalla compagine torinese ci sono quelli di tre giocatori francesi - proprio come Pogba - pronti a fare il salto di qualità. Il primo - più difficile a livello di costi viste le- è, fratello del Thuram dell'Inter e attualmente in forza aldi Francesco Farioli. Il classe 2001 nato a Reggio Emilia è tra i nomi in cima alla lista di Giuntoli, ma per provare a prenderlo servirà un importante sforzo economico, forzatamente connesso ad una cessione importante. Accanto a lui un'altra alternativa francese, che in Italia non ha fratelli, ma che alla Serie A era stato vicino quando nel 2021 Maldini e Massara avevano provato a portarlo al Milan. Si tratta di, 22enne anche lui, al momento impegnato con la maglia delin Bundesliga e anche lui profilo molto promettente., un prezzo più accessibile per i bianconeri. Scendendo ancora leggermente di valutazione si passa poi ad, classe 2004 dello, attenzionato dalla Juve già in estate quando sembrava vicino al passaggio in bianconero. Chissà che la seconda volta non possa essere quella giusta.Se quelli di Thuram, Koné e - ancor più - Diarra sono profili in ascesa e ancora in cerca del battesimo definitivo, chi ormai può definirsi(tanto continuo da essersi guadagnato l'appellativo da parte del suo agente di "Mister 100%") è. L'olandese è una sentenza in fase realizzativa ed ha geometrie che farebbero molto comodo ad Allegri già a gennaio.che ha fatto capire come Koopmeiners sia legato indissolubilmente all'Atalanta in questa stagione. Il suo nome appare, quando però a fare concorrenza alla Juve ci sarà, che già nell'ultima finestra aveva provato a prenderlo, vedendosi rifiutare un'offerta da 37 milioni.Rimangono poi viveper andare a colmare il vuoto che Paul Pogba ha già lasciato nella rosa della Juventus. In prima fila c'è sempre, avviato verso la scadenza di contratto con ilcon cui è legato fino al 2025. Per la Juventus il suo è un profilo appetibile, ma con la condizione che si possa arrivare ad. Isono un ostacolo anche a fronte del passaporto meno futuribile del danese (è un classe '95). Infine, la possibile sorpresa di mercato è un giocatore che già veste bianconero, seppur con un altro vessillo sul petto:- dopo il matrimonio saltato con l'Inter - sta facendo stropicciare gli occhi a tutte le big italiane. La magia in occasione del gol inflitto al Napoli è solo l'ultimo dei ricami di Samardzic, che la Juve continua ad osservare con occhio attento. Insomma, le alternative a Pogba la Juve le sta esplorando, la prossima settimana - in caso di conferma della sua positività - i bianconeri potranno iniziare a muoversi per provare a trasformarle da idee a realtà.