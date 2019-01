La firma di Aaron Ramsey è arrivata e ora la priorità è ultimare l'accordo con Chelsea e Milan per il futuro di Gonzalo, il cui cartellino appartiene ancora al club bianconero. Fabio Paratici ha accolto la richiesta di un prestito di Higuain ai Blues, ottenendo una clausola per l'eventuale prolungamento anche in vista della prossima stagione.che fin qui ha raccolto appena 823 minuti in 11 presenze in stagione.