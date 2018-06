Due nomi per la fascia destra della Juventus. Con Stephan Lichtsteiner ufficialmente all’Arsenal, la società bianconera è alla ricerca di un titolare da alternare a Mattia De Sciglio tra campionato, Champions League e Coppa Italia. I profili seguiti sono quelli di Joao Cancelo e Matteo Darmian. Per il laterale portoghese, la Juventus tratta a oltranza con il Valencia: il corteggiamento nelle ultime ore è serrato, riferisce La Gazzetta dello Sport. Ad accelerare la trattativa, il no del portoghese al Wolverhampton: nella testa del terzino c’è la Champions League e soprattutto l’Italia.



DISTANZA - Cancelo spera che presto la situazione si sblocchi, consapevole che il Valencia ha necessità di cedere entro il 30 giugno causa fair play finanziario. Le parti si aggiornano costantemente e col passare delle ore sono più vicine. La Juventus lo ha chiesto inizialmente in prestito con obbligo di riscatto al Valencia: no degli spagnoli, che complessivamente chiedono 40 milioni. La Juventus aspetta uno sconto, con l’avvicinarsi della fine del mese la valutazione potrebbe scendere tra i 30 e i 35.



L’ALTERNATIVA - In stand-by Matteo Darmian, profilo alternativo a quello del terzino portoghese. Il Manchester United chiede 20 milioni per il giocatore, la Juventus è disposta a spenderne circa 15. Distanza ridotta tra le parti, ma in mezzo si è inserito il Napoli, alla ricerca di un terzino che possa agire da vice-Hysaj. Il profilo di Darmian piace ad Ancelotti, per questo De Laurentiis è disposto a salire anche a 18 milioni. Al momento, però, il giocatore prende tempo: vuole capire la volontà della Juventus. Sullo sfondo resta il nome di Santiago Arias, colombiano del PSV: è la terza opzione per i bianconeri.