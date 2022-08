"Il sipario è aperto" sul mercato. Parola di Maurizio Arrivabene, ad della Juventus. Aperto in entrata, con il sempre più probabile arrivo di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. E aperto in uscita, con i possibili prestiti dei due Nicolò: Rovella al Monza e Fagioli alla Sampdoria. E poi c'è il capitolo Arthur, il brasiliano ormai ampiamente fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Anche per lui la Juve conta di trovare una soluzione in questi ultimi giorni di mercato.



Negli ultimi giorni, a farsi avanti sono stati soprattutto Sporting Lisbona e Lione. Il problema però è sempre il solito: come si suddivide il pagamento dello stipendio, 5 milioni netti a stagione (con contratto fino al 2025). La Juve deve gioco forza partecipare in modo corposo all’emolumento. C’è comunque fiducia di risolvere la matassa prima del gong di fine mercato.