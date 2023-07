La Juventus si guarda intorno per provare a piazzare gli esuberi, con l'obiettivo di fare spazio in rosa ai nuovi obiettivi di Cristiano Giuntoli e rimpinguare le casse del club. Tra i molti nomi in uscita dal club bianconero c'è quello di Arthur Melo, centrocampista brasiliano che nella scorsa stagione ha vestito i colori del Liverpool, ma che ha trovato poco spazio alle dipendenze di Jurgen Klopp. Ora, rientrato alla Juve dal prestito, si prepara una nuova avventura con l'ipotesi Premier League che prende piede.



INTERESSE DEI WOLVES - Dopo il sondaggio dell'Aston Villa di Unai Emery, un altro club inglese piomba sull'ex Barcellona. Come riportato da Mundo Deportivo, il Wolverhampton ha bussato alla porta della Juventus per provare a portare Arthur in Premier. Il giocatore è gradito a Julen Lopetegui, che gli affiderebbe con piacere il centrocampo dei Wolves. Si studiano le prossime mosse, considerato che Arthur ha un contratto con la Juve fino a giugno 2025.