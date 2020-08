La Juventus lavora sul mercato in uscita verso l'Inghilterra. Il Manchester City vuole Alex Sandro, il Manchester United punta Douglas Costa o in alternativa Bernardeschi, che piace pure al Wolverhampton (anche se sarà dura che il suo nuovo agente Raiola lo porta in un club vicino al rivale Mendes).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista gallese Ramsey interessa a West Ham e Crystal Palace. Il Fulham si è mosso per il portiere Mattia Perin, rientrato dal prestito al Genoa e nel mirino dell'Atalanta solo in caso di lungo k.o. di Gollini.