I recenti capricci di Adrien Rabiot spingono il suo avvenire calcistico lontano dalla Juventus. Il centrocampista francese non ha vissuto la sua miglior stagione, non è stato decisivo nelle rotazioni di Sarri e le sirene inglesi iniziano a farsi sentire. Stando a quanto riporta il Daily Mail, l’Everton di Carlo Ancelotti ha mostrato apprezzamento, ricambiato dallo stesso Rabiot. La Juve non si opporrebbe alla scelta dell’ex Psg di lasciare Torino, in quanto rappresenterebbe una pura plusvalenza e un risparmio sul monte ingaggi.