Stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport sono tre le squadre interessate al centrocampista bianconero Stefano Sturaro che ha diversi estimatori in Premier League. Dall'Inghilterra c'è infatti l'interesse di Leicester, West Ham ed Everton. La Juve spera in una operazione in stile Lemina passato al Southampton la scorsa stagione per 20 milioni di euro. Il prezzo di Sturaro non è inferiore a quello del centrocampista de Gabon.