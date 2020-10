Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha risposto così alle domande su Federico Chiesa per la Juventus come colpo finale: "La trattativa sta andando avanti, servono le cessioni per concluderla tra club con la Fiorentina. Ma intanto possiamo dire che il giocatore ha un accordo con la Juve sul contratto, questo ormai lo hanno capito anche i muri".