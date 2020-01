Una scelta definitiva per uscire dal limbo in cui è stato in questo inizio di stagione. La Juventus sta studiando il futuro del centrocampista tedesco Emre Can, mai realmente considerato da Sarri, escluso dalla lista Champions a fine estate e costantemente accostato a rumors di mercato.



LA STRATEGIA - Oggi la sua condizione è cambiata con Sarri che lo sta provando in allenamento sempre più nel ruolo di vice-Pjanic (liberando Bentancur da mezzala) e con poche, pochissime offerte concrete arrivate finora per lui. La Juventus ha quindi varato una strategia ben precisa e, come confermato da Paratici nei giorni scorsi, potrebbe comprendere anche la sua permanenza.



SLIDING DOORS - Se arriverà un'offerta da almeno 30 milioni di euro e che rappresenterebbe una consistente plusvalenza a bilancio per la società bianconera, Emre Can sarà ceduto. Se quest'offerta non arriverà, e oggi è lontana dall'arrivare, il centrocampista tedesco resterà e non solo, sarà anche inserito in lista Champions al posto di Khedira che, invece, non dà garanzie dal punto di vista fisica. Una sorta di sliding doors, di dentro o fuori, con il mese di gennaio che segnerà, probabilmente, anche una svolta per la sua carriera.