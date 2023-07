Il Tribunale Federale Nazionale non deciderà ancora una volta, la terza, sul caso Andrea Agnelli per il filone Manovra Stipendi, rapporti con agenti e altri club. L'udienza fissata il 10 luglio è infatti slittata ancora poiché l'11 luglio l'ex presidente della Juventus si presenterà al Tar per il ricorso presentato sulla sentenza del caso plusvalenze. In base alle decisioni che prenderà il giudice amministrativo è ancora possibile, secondo il Corriere dello Sport, un patteggiamento con il Procuratore Federale, Chiné.