La discussione per il rinnovo di contratto di Alex Sandro è in agenda per la Juventus, ma non è una priorità. E' quanto svela La Gazzetta dello Sport, che spiega come il club bianconero voglia dedicarsi prima a risolvere altre questioni per poi analizzare la posizione del brasiliano. Alex Sandro, rispetto a qualche tempo fa, sembra più vicino alla conferma che a una cessione. La Juventus però si riserva di decidere senza fretta.