Secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, Gonzalo Higuain avrebbe preannunciato il suo passaggio al Milan con un sms inviato ad un amico:v "Vado al Milan", questo il contenuto dell'sms inviato ieri dall'attaccante argentino a un amico di Torino. Come riporta il quotidiano, però, sono sorte ulteriori complicazioni nell'affare. La formula del prestito non lo convince e i bianconeri non sono disposti a versare la buonuscita richiesta dall'argentino. Si continuerà a trattare oggi, a oltranza.