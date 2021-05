che, dopo la sconfitta in campionato per 3-0 contro il, ma entra ancora una volta di più nel mirino dei critici per la gestione della stagione. E a infilare il dito nella piaga ci si è messo anche il programma Mediaset Striscia La Notizia che con il suo inviato Valerio Staffelli è andato a Torino con una cassa piena di Tapiri d’oro da consegnare ai bianconeri.Dopo una lunga attesa, l’unico protagonista bainconero uscito a ritirare il “premio” è stato il vicepresidente Pavel Nedved, che ha rilasciato anche un paio di battute all'inviato di Striscia: "Ci sono un po' di difficoltà, è normale, ma combatteremo fino alla fine. Pirlo rimane certamente e anche Ronaldo". Il servizio sarà trasmesso questa sera all'interno del programma.