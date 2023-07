La missione di Yann Sommer al Bayern Monaco è terminata, nel suo futuro sembra esserci sempre di più l'Inter. Ma le condizioni di Manuel Neuer, anni 36, non lasciano troppo tranquilli in casa Bayern. Così la ricerca di un portiere co-titolare passa anche dalle parti di Torino: un sondaggio è stato effettuato anche per Wojciech Szczesny della Juve, per quanto il polacco abbia fin qui sempre ribadito di voler restare in bianconero fino al termine del contratto (30 giugno 2025).