Nelle ultime ore, come riportato da Sportitalia, si registra unche, per liberarlo, chiede uDopo i primi approcci del, ora sono i parigini a muoversi. L’ex Fiorentina piace molto ache lo ha promosso nel novero dei candidati qualora partisse Kylian. Ma che l’asso francese accetti il rinnovo o parta verso Madrid, al Parco dei Principi scenderà in campo un nuovo numero 9.- Il profilo Vlahovic piace molto all'ex ct spagnolo che, dopo essere stato presentato, ora chiede un’accelerata al mercato del club francese., tutto non può ruotare sulle lune di Mbappé. Serve un bomber. Dopo aver incassato il sì del giocatore all’ipotesi parigina, lma per i francesi restaPer quest’ultimo De Laurentiis non si smuove dalla richiesta di, troppi anche per Al Khelaifi. L’inglese è indirizzato verso ilmentre il più avvicinabile è la punta dell’Vlahovic ieri si è presentato allaper il raduno bianconero dove è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi presenti. Tra foto, cori e qualche autografo, in tanti lo hanno pregato di restare consci dell'interesse che il loro attaccante genera nei top club europei. Oggi sono partiti i primi contatti col Psg: dal sondaggio alla conclusione della trattativa ci sono ancora molti step da compiere. Ma le acque intorno a Vlahovic stanno iniziando a muoversi.