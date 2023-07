Una missione ancora non partita e che sta vivendo i suoi albori nel corso di queste ore ma che può diventare un pensiero stupendo di Giuntoli nel caso si incastrassero due fattori determinati da Szczesny e Luis Enrique. Ma prima, la notizia: secondo quanto riferito da Sportitalia, l, estremo difensore classe ‘99 del PSG e titolare della Nazionale azzurra del ct Roberto Mancini. Secondo quanto registrato,Un’idea che, almeno al momento resta tale: varie le situazioni da risolvere e i nodi da sciogliere in casa Juve prima di poter intavolare una reale trattativa.Dalla Francia, infatti, nel corso delle ultime settimane, sono incominciate a circolare delle voci – seppur smentite dall’agente Enzo Raiola a Sport Mdiaset – riguardante un rapporto mai decollato tra Donnarumma e Luis Enrique.. Un’incompatibilità che rischia, dunque, di diventare fatale e logorare un rapporto – già non troppo roseo – tra Donnarumma e la piazza parigina. Spetta al numero 1 dell’Italia, quindi, far ricredere il proprio allenatore in modo tale da non incentivare le voci di una sua possibile cessione in questa sessione di mercato.– visto il lungo accordo sottoscritto dopo l’arrivo a parametro zero da Milano, sponda rossonera (contratto sino al 2026 e ingaggio pari a 7 milioni di euro netti annui, bonus esclusi) –, partendo da Bounou e passando per De Gea. Ma se i segnali da Parigi sono diretti verso una direzione di possibile, seppur remota, cessione,La volontà espressa dal giocatore nel corso delle ultime settimane è chiara:e rispettare l’accordo in essere con la dirigenza bianconera., alla ricerca di un numero uno per poter permettere a Neuer di riprendere con calma l’attività sportiva e dare il via libera a Sommer per trasferirsi all’Inter. Alcuni preliminari contatti con l’entourage dell’ex Roma ci sono stati ma il giocatore non ha alcuna intenzione di perdere la sua titolarità a Torino per andare in un club nel quale non sarebbe sicuro di disputare tutte le partite ad alti livelli.Ma una possibile apertura della trattativa con il PSG – alla ricerca di un 9, aspettando la chiusura della querelle Mbappé – con l’inserimento di Vlahovic può rimescolare le carte. Una pazza idea, dunque, uno scenario ipotetico. Ma nel calciomercato tutto può succedere: anche il rientro di Donnarumma in Italia.